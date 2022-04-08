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حلويات رمضان.. طريقة عمل أكواب الكنافة بالمانجو

نيفين عباسaccess_time7 / رمضان / 1443 هـ       8 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الكنافة بالمانجو من الحلويات الحديثة التي لاقت شعبية كبيرة في الوطن العربي

المقادير اللازمة

1/2 كيلو كنافة
1 كوب سكر
1/2 كوب سمن
1/2 عصير مانجو (طازج أو معلب)
3 أكواب كريمة خفق
1 كيلو مانجو، مقشر ومقطع مكعبات

طريقة العمل

سخني الفرن
اخلطي الكنافة مع السكر والسمن
إفردي الكنافة على صنية للفرن وإخبزيها لمدة 15-25 دقيقة
كسري قطع كنافة
في وعاء زجاجي ضعي طبقة واحدة من قطع الكنافة
إسكبي عليها بعض عصير المانجو
أضيفي الكريمة المخفوقة
أضيفي قطع المانجو
كرري الطبقات بوضع الكنافة ثم العصير ثم الكريمة المخفوقة ثم المانجو
تترك لتبرد وتقدم باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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