حلويات رمضان.. طريقة عمل أكواب الكنافة بالمانجو

الكنافة بالمانجو من الحلويات الحديثة التي لاقت شعبية كبيرة في الوطن العربي

المقادير اللازمة

1/2 كيلو كنافة

1 كوب سكر

1/2 كوب سمن

1/2 عصير مانجو (طازج أو معلب)

3 أكواب كريمة خفق

1 كيلو مانجو، مقشر ومقطع مكعبات

طريقة العمل

سخني الفرن

اخلطي الكنافة مع السكر والسمن

إفردي الكنافة على صنية للفرن وإخبزيها لمدة 15-25 دقيقة

كسري قطع كنافة

في وعاء زجاجي ضعي طبقة واحدة من قطع الكنافة

إسكبي عليها بعض عصير المانجو

أضيفي الكريمة المخفوقة

أضيفي قطع المانجو

كرري الطبقات بوضع الكنافة ثم العصير ثم الكريمة المخفوقة ثم المانجو

تترك لتبرد وتقدم باردة