المملكة تودع صك انضمامها إلى اتفاقية “أبوستيل”

لاهاي : البلاد

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، السفير زياد بن معاشي العطية، اليوم، بإيداع صك انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل” لدى وزارة الخارجية الهولندية ممثلة بمدير إدارة المعاهدات في وزارة الخارجية الهولندية، جول فان إيجندهوفن، بصفتها جهة الإيداع، وبحضور الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني.

وأوضح السفير العطية أن الاتفاقية تهدف إلى استحداث طريقة معترف بها دوليًا لتوثيق أصل المستندات العامة الصادرة من الدول الاطراف بالاتفاقية، إذ إنها توفر نظاماً موحداً للتصديق ويستبدل سلسلة التصاديق الطويلة والمكلفة في كثير من الأحيان بإصدار “شهادة أبوستيل” واحدة من قبل سلطة مختصة في المكان الذي صدرت فيه الوثيقة.

ولفت إلى أن الاتفاقية تروم تخفيف الأعباء الإدارية والمالية الناجمة عن تصاديق الوثائق، مؤكداً أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية يأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات والأفراد.