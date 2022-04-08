المشروبات على مائدة الإفطار.. العصير الأحمر قد يحمل هذا الخطر في رمضان

المشروبات تمثل العنصر الأهم على مائدة الإفطار في رمضان ومن بينها العصائر المختلفة.

ويقبل الملايين من الصائمين دائما على تناول العصائر المختلفة خلال شهر رمضان الكريم.

لتمدهم بالطاقة اللازمة طوال ساعات الصيام، ما يدفعهم لتناول كميات كبيرة قد تتحول فوائدها إلى أضرار.

ومن بين تلك العصائر الفراولة، الشهيرة باسم المشروب الأحمر نسبة إلى لونها.

موقع ألوان المتخصص في الصحة والمنوعات استند إلى رأي خبير صحة، والذي حذّر فئات بعينها من تناول عصير الفراولة في شهر رمضان.

وذلك تجنبًا للمخاطر الصحية، ويتمثل أبرزها في التالي.

أضرار تناول مشروب الفراولة

الفراولة تحتوي على مبيدات حشرية في بعض الأحيان، لذلك يجب غسلها جيدا قبل عصرها.

وذلك من أجل التخلص من الأتربة والرمال العالقة بها، لتجنب الإصابة بالتسمم.

الفراولة قد تحتوي على ألوان صناعية.

ويمكن معرفة ذلك، من خلال تغير لونها بعد الغسيل قبل عصرها وهنا لا يجب تناولها.

لفت إلى أن عصير الفراولة ممنوع لأصحاب بعض الأمراض ومنهم مرضى الحساسية، والسمنة والسكر.

وكذلك من يعانون من حصوات في الكلى، لأنها قد تصيبهم بالحكة أو زيادة الوزن، أو ارتفاع نسبة السكر.

الكمية المناسبة لتناول الفراولة في رمضان

ونصح التقرير بتناول كوب واحد فقط من عصير الفراولة خلال اليوم، لتجنب حدوث أي أضرار صحية خاصة زيادة الوزن.