التعاون يقتنص فوزا مثيرا من الدحيل القطري

جدة- البلاد
حقق نادي التعاون فوزًا ثمينا على حساب نظيره الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
تقدم البرازيلي إدميلسون بالهدف الأول لنادي الدحيل القطري مبكرا، عند الدقيقة السابعة من الشوط الأول للمباراة. ولكن نجح الكاميروني لياندر تاوامبا في تسجيل هدف التعادل لصالح نادي التعاون، عند الدقيقة “11” من عمر شوط اللقاء الأول. وحرم القائم المهاجم الكاميروني من تسجيل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، الذي شهد هجوما متبادلا بين الفريقين. وقدم تاوامبا تمريرة حاسمة لزميله الإسباني ألفارو ميدران في الدقيقة “87” سجل من خلالها هدف الفوز القاتل لنادي التعاون. وأنقذ حارس مرمى نادي التعاون، معتز البقعاوي فريقه من هدف قاتل لنادي الدحيل عند الدقائق الأخيرة من المباراة.
بهذا الفوز، بات رصيد نادي التعاون 3 نقاط متساويًا مع سيباهان الإيراني، فيما يتواجد باختاكور الأوزبكي والدحيل القطري بدون نقاط، بعد الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.