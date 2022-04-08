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إفطار 7 رمضان.. طريقة عمل الدجاج المحشي أرز

نيفين عباسaccess_time7 / رمضان / 1443 هـ       8 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدجاج المحشي أرز من الوجبات الرئيسية التي تجمع بين الأرز المبهر ومرق الدجاج الرائع

المقادير اللازمة
دجاجة متوسطة الحجم
نصف كيلو أرز
حبة بصل مفروم
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
2 ملعقة سمن أو زيت
2 كوب ماء

الطريقة
نقوم بتنظيف الدجاجة جيدا بالماء والملح والخل
نقوم بأخذ الكبد والقوانص الخاصة بالدجاجة وتقطع مكعبات صغيرة الحجم
فى مقلاة على النار نضع السمن أو الزيت والبصل
يقلب البصل حتى يذبل قليلا ثم يضاف له الكبد والقوانص وتقلب
تضاف الماء للخليط مع الملح والفلفل وجوزة الطيب وتترك لتغلى
بعد أن تغلى يضاف الأرز المغسول ويترك قليلا
بعد أن يغلى يترك على نار متوسطة حتى ينضج بنسبة 80%
ثم يرفع خليط الحشو من على النار ويترك ليبرد قليلا
نحضر الدجاجة ونقوم بحشوها بخليط الأرز داخل الدجاجة مع عدم الإكثار من الحشو حتى يسمح للأرز باكتمال النضج
يتم لف الدجاجة بورق الفويل وتوضع فى صينية بها ماء كافى لتسوية الدجاجة
تدخل الفرن وتترك حتى تمام النضج
يسوي الارز المتبقي ويقدم مع الدجاجة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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