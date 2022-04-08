أمير المدينة المنورة يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة إطلاق أكبر توسعة لمسجد قباء

البلاد : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشُكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، الذي وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيّده الله -.

ونوه سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين بخدمة قاصدي المدينة المنورة من الحجاج والمُعتمرين والزائرين، والتيسير عليهم لتأدية عبادتهم براحة واطمئنان، مُشيراً سموه إلى أن مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوسعة مسجد قباء، يُدشن مرحلة جديدة ومتواصلة من الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها المملكة العربية السعودية بالإسلام والمسلمين، ولا سيما مسجد قباء وهو المسجد الأول في الإسلام.

وسأل سموه، الله سبحانه وتعالى، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله- خير الجزاء على إطلاق هذا المشروع التاريخي المهم، وأن يُديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها.