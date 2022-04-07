895.499 عدد المعتمرين القادمين للمملكة

المدينة المنورة : البلاد

بلغ عدد المعتمرين القادمين للمملكة منذ بداية السماح لقدوم المعتمرين من جميع المنافذ 895.499 معتمراً حتى اليوم، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية لموسم عمرة 1443هـ، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة.

وأوضح التقرير توزيع قدوم ومغادرة المعتمرين حسب المنافذ، حيث بلغ عدد القادمين جوًّا 822.736 مقابل 648.858 مغادرًا، فيما بلغ عدد القادمين برًا 72.687 مقابل 50.548 مغادرًا، كما بلغ عدد القادمين عبر البحر 76 معتمرًا، فيما غادر 72 معتمرًا.

وكشف التقرير إجمالي المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث بلغ عدد القادمين 493.943، فيما بلغ عدد المغادرين 277.948، مبينًا أن إجمالي التأشيرات الصادر والبالغة 1.045.898 تأشيرة.

وحول إحصائية تطبيق اعتمرنا للصلاة بالروضة الشريفة أفاد التقرير بأن إجمالي التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة؛ بلغ 1.437.635 للرجال، منها 228.158 تصريحًا للسعوديين، و685.642 تصريحًا للمقيمين، و523.835 تصريحًا للزوار، فيما بلغ إجمالي عدد التصاريح للنساء 1.096.761 تصريحاً منها 383.467 للسعوديات و250.019 للمقيمات و463.275 للزائرات.

يذكر أن وكالة الحج وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تقدم حزمة من الخدمات للزوار والمعتمرين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، عبر تسريع إجراءات الدخول والمغادرة، ومتابعة المرضى المنومين، وإرشاد المعتمرين التائهين، والتعامل مع البلاغات الواردة بكل جودة.