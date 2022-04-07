89 مليار ريال مشتريات الأجانب في”تداول”

الرياض- البلاد

حققت هيئة السوق المالية المركز الأول في جائزة أفضل بيئة على مستوى الجهات الحكومية، وجاءت في المركز الخامس على مستوى مؤسسات القطاعين العام والخاص لعام 2022، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد منهجية الهيئة في حوكمة أعمالها وتطوير كوادرها البشرية وتطبيق أفضل ممارسات بيئات العمل المحفزة على الإنتاجية.

وقال وكيل الهيئة للموارد المؤسسية في هيئة السوق المالية عبدالله بن عبدالقادر شيبة الحمد “إن هذا المركز يجسد مدى تفاني الهيئة في تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية نحو خلق بيئة عمل تنافسية لجميع منسوبيها” ، مضيفاً أن الهيئة تتبنى في بيئة عملها عدداً من القيم منها السعي إلى التميز بكفاءة منسوبيها وحرصها على تطوير مهاراتهم وخبراتهم لتحقيق أعلى مستويات الجودة بمهنية عالية ومراعاة لقواعد السلوك المهني وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين بالسوق المالية.

ويعكس هذا التقييم المتقدم لهيئة السوق المالية تطبيقها لأفضل المعايير والممارسات في مجال التطوير التنظيمي التي تؤدي بدورها إلى تحسين بيئة العمل ومستوى إنتاجية الموظفين. وتوفر الهيئة لمنسوبيها فرصاً متنوعة للتطوير الشخصي من خلال حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة التطويرية.

من جهة ثانية ارتفع صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 387 % ليصل إلى نحو 28.08 مليار ريال.

ووفقا للبيانات الصادرة عن “تداول”، بلغ إجمالي مشتريات الأجانب خلال الربع الأول قيمة 88.77 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي مبيعاتهم 60.68 مليار ريال.

وتتضمن تداولات الأجانب في السوق السعودي كلا من اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين، والمحافظ المدارة والشركاء الاستراتيجيين.

وسجل شهر مارس أعلى قيمة لصافي مشتريات الأجانب في السوق السعودي بـ 14.87 مليار ريال.

وفي المقابل بلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين بكامل فئاتهم خلال الربع الأول 2022 نحو 10.65 مليار ريال مقارنة بمبيعات بلغت 12.15 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.