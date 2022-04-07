جدة ـ نجود النهدي

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أنه يجب التأكد من مصدر السواك قبل استخدامه لتجنب الأنواع الملوثة والمتعفنة، موجهة 4 نصائح لضمان الاستخدام الآمن للسواك.

وقال الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء عبر موقع «تويتر»، إن أعواد السواك هي الأجزاء المخصصة من جذور أو سيقان أو أغصان النباتات أو الأشجار والتي تستخدم بغرض تنظيف وتعطير وحماية الفم والأسنان، ومن أشهر هذه النباتات والأشجار (الأراك- النيم- البشام).

وأشارت إلى أنه لضمان استخدام آمن للسواك يجب الانتباه إلى توخي الحذر عند شراء منتج السواك بالابتعاد عن المصادر المجهولة “لأنها قد تكون ملوثة أو أنها من جذور أشجار غير صالحة للاستخدام أو متعفنة أو قد يتم نقعها بمواد مجهولة لتعطي طعم لاذع “. النظافة والغسل الجيد قبل الاستخدام بقص شعيرات السواك في كل مرة يتم استخدامه فيها.

شراء السواك المغلف بطريقة التفريغ الهوائي وفي حافظة معقمة ومغلقة جديًا مدونًا عليها تاريخ الصلاحية (للحفاظ على السواك من التعرض لمصادر التلوث). عدم شراء المنتجات ذات الادعاءات الطبية مثل استخدام السواك كعلاج لتسوس الأسنان أو أمراض اللثة لأنه يعج وسيلة تنظيف ووقاية فقط. وتتميز شجرة الأراك المعمرة التي تُسمى علمياً باسم “سالفادورا بيرسيكا” أو شجرة الأسنان بأنها دائمة الخضرة وتنتمي إلى الفصيلة الآراكية، وطيبة الرائحة.