مرضى القلب خلال الصيام.. نصائح ذهبية من أجل تجنب الانتكاسات الخطيرة

مرضى القلب ينصحهم البعض بالإفطار بينما يصرون على الصيام ولكن قد يكون سببا في حدوث مضاعفات عدة.

لذلك عليهم اتباع مجموعة من النصائح التي تحدثت عنها الجهات الصحية المختصة أكثر من مرة عبر المنصات المختلفة.

وبحسب توصيات صحية يتوجب ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة علاجية مناسبة.

كما يجب تجنب صيام مرضى القلب في رمضان في حال الإحساس بالأعراض أو الإجهاد.

مع أهمية الالتزام بضبط معدل السكر في الدم والضغط.

بجانب ممارسة بعض النشاط البدني دون إجهاد، والاعتماد على نظام صحي جيد.

وبحسب موقع ألوان تبرز أهمية متابعة مرضى القلب مع الطبيب المختص عند الشروع بـ صيام رمضان.

والاعتماد على الأدوية في توقيت مناسب، حيث هناك مجموعة أخرى من النصائح، وهي:

– الابتعاد عن الشاي والمشروبات الغذائية.

– تقسيم وجبة الإفطار حتى لا يتم إجهاد القلب.

– ممارسة الرياضة خاصة المشي.

– تناول الأدوية في التوقيت الذي يحدده الطبيب المختص.

– المتابعة الجيدة مع الطبيب قبل الشروع بالصيام وإجراء كافة التحاليل المطلوبة.