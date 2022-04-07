مدرب الهلال رامون دياز مطلوب في كولومبيا

ذكرت تقارير إعلامية الخميس 7 أبريل، أن مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز (62 عامًا)، مرشح للانتقال إلى منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم.

وقالت يومية “Sport” الإسبانية من مصادرها الخاصة، أن رامون دياز أصبح المرشح الأول لتدريب المنتخب الكولومبي، خلفًا لرينالدو رويبا، واحتل منتخب “الكوفيتورز” المركز السادس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وفشل في حجز مقعد له في مونديال قطر 2022.

ويهدف المشروع الجديد لاتحاد كرة القدم الكولومبي إلى التأهل لمسابقة كأس العالم 2026 والمنافسة على لقب كوبا أميركا 2024 التي ستقام في دولة الإكوادور، عبر وضع برنامج خاص للمدرب رامون دياز الذي سيرحب بالعمل مع كولومبيا بحسب مصادر شبكة “TNT” الأرجنتينية.

ينتهي عقد رامون دياز مع الهلال بنهاية الموسم الجاري 2012-2022 مع خيار التمديد لعام إضافي، وهو القرار الأقرب بالنسبة لإدراة الزعيم.

ويقود رامون دياز الهلال لفترة ثانية بالوقت الحالي، بعد أن أشرف على تدريبه في فترة أولى بين عامي 2016 و2018 عندما توّج معه بلقبين.