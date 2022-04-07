المحليات

ضبط (6) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص وفي أماكن محظورة

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1443 هـ       7 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد: متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص، وفي أماكن محظورة، بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض، ومحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، وعثر بحوزتهم على (6) طيور مصيدة، وبندقية رش (شوزن)، وبندقية غازية، وبندقيتين هوائيتين، و(2702) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة بندقية الرش (الشوزن) غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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