رسميًا.. أخضر الصالات يتأهل إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات

جدة- البلاد
تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، رسميًا إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت في شهر أكتوبر المقبل2022. جاء تأهل أخضر الصالات، بعد تعادله مع نظيره المنتخب اللبناني بنتيجة 3-3 في اللقاء الذي أُقيم اليوم (الخميس)، على صالة مجمع الشيخ زايد الرياضية في الفجيرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لمباريات تصفيات غرب آسيا.
دخل الأخضر اللقاء برغبة وإصرار كبيرين نحو تحقيق الفوز وأثمر الضغط المستمر عن تسجيل الأخضر لأهداف اللقاء عن طريق اللاعب فارس القحطاني، ليتواصل اللعب ويتمكن عبدالرحمن الملا من إضافة الهدف الثاني، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن المنتخب اللبناني من تقليص النتيجة.
بدأ الأخضر الشوط الثاني بحماس كبير وتمكن اللاعب نواف العروان من تسجيل الهدف الثالث، ليتناوب (الصقور الخضر) إهدار الفرص المحققة، وقبل نهاية اللقاء تمكن المنتخب اللبناني من تسجيل الهدف الثاني والثالث ليعلن حكم اللقاء بالتعادل الإيجابي 3-3.
وبذلك يتاهل الأخضر حاصدًا البطاقة الثانية برصيد 5 نقاط حصدت من فوز على فلسطين وتعادلين مع عمان ولبنان.