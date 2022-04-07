جمعية مكافحة السرطان تطلق حملتها الرمضانية “خيرك باقي”

البلاد : متابعات

تطلق الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان اليوم حملتها السنوية الرمضانية تحت شعار #خيرك_باقي.

وأوضحت الجمعية بأن حملتها تهدف إلى دعم مرضى السرطان والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الجمعية لهم، والتي تشمل النقل، السكن، والمساعدات المالية وصرف الرواتب الشهرية وتأمين الأجهزة الطبية.

كما تتضمن الحملة إقامة العديد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تسعى الجمعية من خلال حملة خيرك باقي إلى توفير الدعم اللازم لمرضى السرطان وتسخير كافة السبل لمساعدتهم على إكمال رحلة العلاج بكل يسر، كذلك رفع مستوى الوعي لدى المجتمع تجاه مرض السرطان نظراً لأهمية الجانب التثقيفي والتوعوي.

هذا وكانت الجمعية قد أعلنت عن تقديمها (14,820) خدمة للمرضى خلال العام 2021م، تنوعت ما بين دعم مالي، تذاكر طيران، إسكان، إعاشات فورية، التنويم والعلاج وتوفير الأجهزة الطبية، و استفاد منها 1.574 مريض