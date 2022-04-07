المحليات

توزيع أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية لقاصدات المسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1443 هـ       7 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية وعبر إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية لقاصدات المسجد الحرام.

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية بيان بنت سالم الهذلي أن هذه البادرة تأتي لبث روح التعاون والتآزر, كما تعرض جهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تسخير جميع الإمكانات لقاصدات بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على توزيع وجبات الإفطار الغذائية الجافة للقاصدات داخل المصليات النسائية، بمشاركة أكثر من ٧٠ متطوعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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