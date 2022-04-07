تصنيف مقاولي ومزودي خدمات الحكومة الرقمية

الرياض – البلاد

وقعت هيئة الحكومة الرقمية وشركة مصدر لحلول البيانات اتفاقية تقديم حلول بيانات تسهم في تحقيق أهداف الهيئة في أعمال التصنيف الفني لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومزودي خدمات الحكومة الرقمية بحسب نوع الخدمة والنشاط المقدم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للجهات الحكومية.

وستسهم الاتفاقية في توفير حلول موثوقة لتطوير وتشغيل المعايير والسياسات الفنية للتصنيف الفني للخدمات والأنشطة المقدمة من المقاولين ومدى مواءمتها مع كفاءة وقدرة المنشأة، كما أنها ستسهم في دعم الهيئة في تحقيق أهدافها لتحديد ودعم المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في المشتريات الحكومية الرقمية، وستمكن الهيئة من معرفة وتحديد فرص التطوير والاستثمار في سلاسل الإمداد ورفع نسبة التوطين والمحتوى المحلي التقني.

ووقع الاتفاقية من جانب هيئة الحكومة الرقمية نائب المحافظ للاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبدالله الفيفي، ومن جانب شركة مصدر المدير التنفيذي للشركة إبراهيم الشايع.

وتتولى هيئة الحكومة الرقمية الاختصاصات والمهمات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وفق قرار مجلس الوزراء، الصادر بالموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها؛ إذ تهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية.