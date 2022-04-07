المحليات

الغذاء والدواء تُحذِّرُ من «بيضة كيندر» بسبب السالمونيلا

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1443 هـ       7 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لمنتج شوكولاتة (Kinder Surprise Maxi) للعلامة التجارية كيندر (Kinder) من إنتاج دولة بلجيكا، وذلك بسبب احتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الهيئة أن مركز الإنذار السريع تلقى بلاغًا عن تلوث منتج شوكولاتة (Kinder Surprise Maxi) بأرقام تشغيلات تشمل (L004L03— و L005L03-AD) بتاريخ انتهاء 1102022م.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذِّر منها، كما توصي المستهلكين بتجنُّبِ استهلاك هذا المنتج المُصَنَّعِ في دولة بلجيكا للتشغيلات المحددة، والتخلص مما لديهم منه؛حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن الأغذية الملوثة ببكتيريا “السالمونيلا” تسبب في أغلب الحالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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