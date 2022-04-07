السودان.. احتجاجات كثيفة والجيش ينتشر

الخرطوم – البلاد

شهد الشارع السوداني أمس (الأربعاء)، احتجاجات كثيفة استبقها الجيش بانتشار كثيف في محيط القيادة العامة وقصر الرئاسة، والمؤسسات السيادية المجاورة له وسط تمركز مدرعات في المحيط. وانتشر الجيش كذلك على مقربة من البوابة الرئيسية لمطار الخرطوم الدولي، وفي مداخل الجسور؛ خاصة جسر النيل الأبيض، قبالة المجلس التشريعي “البرلمان” والسلاح الطبي وسلاح المهندسين، بينما وضعت قوات الدعم السريع ما لا يقل عن 300 سيارة مسلحة حول مقرها الرئيسي الذي يبعد بنحو 4 كيلومترات جنوبي القصر الرئاسي. وذكر شهود أن السلطات أفرغت فجر أمس محطة المواصلات الرئيسية بالسوق العربي المجاور للقصر الجمهوري وأمرت سائقي المركبات بمغادرة المكان، فيما أعلن مجلس الوزراء السوداني أمس الأربعاء عطلة رسمية في كل أنحاء البلاد. وتأتي هذه التدابير على خلفية دعوات أطلقتها قوى معارضة سودانية للخروج في مظاهرات حاشدة في ذكرى “ثورة 6 أبريل” للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.