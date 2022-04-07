الأطعمة تتصدر البيع بالبطاقات

الرياض- البلاد

بلغت قيمة المبيعات ببطاقات الصراف والبطاقات الائتمانية في المملكة حوالي 14.05 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 2 أبريل الحالي مقارنة بنحو 10.67 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وطبقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما” فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 153.35 مليون عملية.

وشهدت جميع القطاعات ارتفاعا في قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، ماعدا قطاع التعليم المنخفض بنسبة 4%.

وتصدر قطاع الأطعمة والمشروبات القطاعات المرتفعة بنسبة 62 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 40 %، ثم قطاع الملابس المرتفع بنسبة 36 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع الأطعمة والمشروبات بـ2.85 مليار ريال تمثل نحو 20 % من إجمالي المبيعات، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بنحو 1.62 مليار ريال، تمثل نحو 12 % من إجمالي المبيعات.

وفيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 2 أبريل 2022، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.14 مليار ريال، ما يمثل 29 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑ2.1 مليار ريال.