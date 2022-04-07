الدولية

إعفاء نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر من منصبه

صحيفة البلادaccess_time6 / رمضان / 1443 هـ       7 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا يعفي علي محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس، ويقرر تشكيل مجلس قيادة رئاسيا ينقل كافة صلاحياته له.

وقال المرسوم الرئاسي: “بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/ 11/ 2011، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم ( 48) 2016. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد. قرر :مادة (1) إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.”

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *