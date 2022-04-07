أخضر البلياردو يختار 34 لاعبا للتجهيز للمشاركات الخارجية

الرياض- محمد الجليحي

أعلن مدرب المنتخب السعودي للبلياردو منصور الخنفري أسماء لاعبي المنتخب الأول، وعددهم 20 لاعباً تم اختيارهم للدخول في المرحلة الأولى من برنامج المنتخب 2022.وهم: ((حسين مصطفى ومحمد العيد وجهاد السنان “نادي مضر” هشام السهو وسلمان العنزي” نادي القلعة ” سعد الدريس ” نادي قرية عليا ” حسين الكودي “نادي الأهلي” يوسف الخليوي وفهد الضعيان وسعود الشمري ” نادي الفتح ” أحمد آل جبار ” نادي ضمك ” محمد الشايجي ” نادي الاتفاق” محمد العتيبي وعمر الدوسري “نادي الشباب ” عبدالمجيد السهلي وسليمان الجليدان ” نادي أحد ” ثامر الوذيناني وعثمان الزهراني ” نادي الوحدة ” سالم الخالدي ” نادي القادسية ” قاعد العتيبي ” نادي الزلفي “)).

وخلال الفترة القادمة سيتم اختيار 6 منهم للمشاركة في بطولة كأس العرب 2022 التي ستقام في شهر مايو المقبل في جمهورية مصر العربية، من خلال برامج خاصة تؤهل أفضل المستويات لتمثيل المنتخب السعودي. كما ضمت القائمة 14 إسماء سيدخلون في برامج خاصة خلال الشهرين القادمة تساهم في تطوير ورفع مستوى لاعبي المنتخب وهم: (( مهند الغميز “نادي الفتح” حسن النهاري ورضوان جميل ” نادي الأهلي ” عبدالرحمن العمار وماجد الزهراني ” نادي الشباب” احمد زاهد ” نادي أحد” خالد العتيبي ومحمد قبولي ” نادي الزلفي” عبدالله الدهام ” نادي القلعة ” عامر عسيري ” نادي ضمك” خالد الغامدي ومنصور العرفج “نادي القادسية” عبد الكريم الرويلي ” نادي الشعلة” تركي الثبيتي “نادي عكاظ” )) .

وسيكون التقييم الدوري هو أهم المعايير لاختيار لاعبي المنتخب؛ حيث يدخل جميع اللاعبين في البرنامج التطويري الذي يتكون من ثلاث مراحل ويضم في مراحله عدد ٣٤ لاعباً مقسمين لثلاث فئات قابلة للزيادة.

وأكد المدرب منصور الخنفري أنه بناء على التوجيهات الدائمة من رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر بن صعب الشمري بعمل آليه تقوم على برامج مدروسة ومقننة لاختيار لاعبي المنتخب يوازيها بناء وتطوير لجميع الفئات وذلك لرفع المستوى العام للاعب السعودي مما يمد المنتخب بأفضل العناصر.

وأعرب الخنفري عن خالص شكره وتقديره للدكتور ناصر بن صعب الشمري على الثقة الغالية بتكليفه بهذه المهمّة الوطنية وأنها مصدر فخر له كمدرب وطني وقال : ” إن رئيس الاتحاد رجل تاريخي أحدث نقلة نوعية في تاريخ البلياردو والسنوكر من خلال العمل السريع الذي نهض بلعبة البلياردو والسنوكر خلال أشهر قصيرة ظهرت بوادر نجاحها بدخول اللعبة للأندية الرياضية وإقامة أول دوري عربي خليجي سعودي للبلياردو والسنوكر يتنافس به ٣٢ ناديا سعوديا، بالإضافة إلى الكثير من الاستراتيجيات والخطط التي ساهمت في انتشار اللعبة والأهم من ذلك اهتمامه بالمدرب الوطني وتطويره من خلال إقامة دورات المدربين وبرامج التطوير الدائم “.