70 مليار ريال عقود مشاريع الربع الرابع

الرياض – البلاد

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي حول المشاريع الجديدة في المملكة ، ارتفاع قيمة العقود التي تمت ترسيته خلال الربع الرابع 2021 لتصل إلى 70.2 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 339 % مقارنة بالربع الرابع 2020.

كما تمثل قيمة العقود في الربع الرابع 2021 أعلى قيمة للعقود التي تم ترسيتها في ربع سنوي واحد منذ نحو 6 سنوات، ليصل بذلك إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها خلال عام 2021 إلى 142 مليار ريال (38 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 78% عن عام 2020، وثاني أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015.

وأوضح التقرير أن قطاع الإنشاءات واصل انتعاشه في عام 2021 على خلفية انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في أسس الاقتصاد الكلي.

وجاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع 2021 بقيمة 34.9 مليار ريال، تلاه قطاع الطاقة بقيمة 12.1 مليار ريال، ثم قطاع العقارات بقيمة 7.6 مليار ريال.

وشكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاعات الثلاثة السابقة ما نسبته 78 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع 2021.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع 2021 بنحو 37.6 مليار ريال ما يشكل 54% من إجمالي العقود وبنحو 25 عقدا أغلبها في قطاع النفط والغاز، تلتها الرياض بـ10 مليارات ريال أي 14% من إجمالي قيمة العقود تضمنت 21 عقدًا في قطاعي العقارات والطاقة، ثم تبوك بـ9.3 مليار ريال تضمنت 11 عقدًا في قطاع المياه والقطاع الصناعي.