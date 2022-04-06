المدينة الطبية تطلق اختبار سلامة المرضى

مكة المكرمة ـ أحمد الأحمدي

أطلقت مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة عضو تجمع مكة الصحي أمس مبادرة اختبار سلامة المرضى الإلكتروني، وذلك ضمن مبادرات لجنة سلامة المرضى وإدارة الجودة بالتعاون مع عدد من الإدارات التي شملت إدارة الصيدلية، وإدارة مكافحة العدوى، ولجنة الأهداف العالمية لسلامة المرضى، والشؤون الأكاديمية لموظفي الكادر الصحي المرتبط داخلياً بنظام الخدمات الإدارية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

ويُجرَى هذا الاختبار سنوياً بشكل إلزامي لجميع الكادر الصحي في المدينة الطبية، مع توفر مواد تعليمية تخص جميع جوانب سلامة المرضى يتم الاطلاع عليها قبل البدء في الاختبار. وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين أن هذا الاختبار يستهدف جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمدينة الطبية من موظفين ومتدربين ومتطوعين، بغرض ضبط الممارسات الإكلينيكية لتطابق جودة ومعايير سلامة المرضى، من خلال رفع مستوى معرفة الكادر الصحي في مختلف الجوانب المتعلقة بسلامة المرضى، التي ستعكس ثقافة المنشأة خلال تقديم الرعاية الطبية لتتحقق بذلك أحد مستهدفاتها من خلال التركيز على التميز في الخدمة وتحقيق أعلى مستوى للرعاية ذات القيمة وفق أفضل الممارسات الطبية المتماثلة مع المعايير المحلية CBAHI والدولية JCIA.