“التجارة” تُشَهِّر بفرع شركة تبيع ثلاجات شاي مغشوشة

الرياض : البلاد

شَهَّرت وزارة التجارة بفرع شركة، تختص في تجارة الأدوات المنزلية بمدينة الرياض؛ وذلك بعد صدور حُكْم قضائي بإدانة فرع الشركة ومديرها المقيم من جنسية يمنية ومدير المشتريات من جنسية أردنية إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض وبيع أدوات منزلية مغشوشة، عبارة عن 326 (ثلاجة شاي) غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة الحكمَ القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض، والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق فرع المنشأة لمدة شهر، وإبعاد المقيمَيْن المخالفَيْن عن المملكة، وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالفَيْن.

وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على التقدُّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.