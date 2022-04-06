إدارة الحافلات المدرسية رقمياً

الرياض – البلاد

بحثت لجنة الحافلات والنقل التعليمي بغرفة الرياض التوطين التدريجي لبعض المهن الإدارية، كما ناقشت نقل خدمات سائقي النقل الخاص وتعديل المهن إلى سائق عام حسب نموذج ولائحة وزارة العمل وإعطاء مهلة للمؤسسات النظامية لتعديل أوضاع السائقين ونقل خدماتهم.

ودعا أعضاء اللجنة حصر عدد حافلات النقل العام الأجنبية التي دخلت المملكة وخرجت منها خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك بغرض الاستفادة من هذه الإحصائية لتطبيق نظام البطاقة البرتقالية والتأمين للحافلات الدولية بشكل عام، كما استمع الأعضاء لتقرير حول منصة (توو باص) الرقمية لإدارة منظومة الحافلات للمدارس والجامعات وشركات نقل الطلاب بهدف التطوير ومواكبة التطور التقني في القطاع.