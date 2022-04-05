20 دورية لحماية ومراقبة الغابات في جازان

جيزان : البلاد

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة جازان، 20 دورية؛ لحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات تغطي عددًا من المواقع بالمنطقة، لترتفع بذلك عدد الدوريات لمراقبة الغابات بجازان إلى 44 دورية.

وأفاد مدير المركز عواجي حكمي، بأن إطلاق الدوريات يأتي في إطار محافظة المركز على الغابات والمتنزهات عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليًا ودوليًا في هذا المجال.

إطلاق أكثر من 20 دورية لحماية الغابات والمتنزهات في منطقة جازان، وذلك ضمن مهام المركز لتطوير ومراقبة أراضي الغطاء النباتي، والحد من السلوكيات الخاطئة. #لتبقى_خضراء pic.twitter.com/iIDYbHjGi9 — المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر (@ncvcksa) April 3, 2022

يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافةً إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يُعزز التنمية البيئية المستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.