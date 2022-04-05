صحة و عافية

كيف تتغلب على الحر خلال الصيام .. أمور عليك اتباعها طوال رمضان

ahmed saeedaccess_time4 / رمضان / 1443 هـ       5 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

ارتفاع الحرارة في الصيام يتسبب في إجهاد شديد للصائم خلال شهر رمضان لذا يجب الخضوع لعدد من الأمور.

وضمن الإرشادات اللازم اتباعها، تجنب التعرض للشمس مباشرة، وتناول كمية كبيرة من السوائل في وجبة الإفطار والسحور.

وبحسب موقع “ألوان” المتخصص في الطب والمنوعات، يجب اللجوء إلى الخضروات، خاصة في السحور.

لأن الألياف تبقى بالمعدة وتصمد لأطول وقت مما يساعد على الشعور بالراحة وعدم العطش.

وبحسب التقرير من الوارد حدوث إرهاق للأعصاب وكل أجهزة الجسم، نتيجة للتعرض للشمس مباشرة.

ولذلك يجب تجنب الشمس قدر المستطاع، وتلك من النصائح المهمة للصائمين في الحر الشديد الواجب اتباعها.

ونصح التقرير، الصائمين من أصحاب الأمراض المزمنة، أن يأخذوا جميع احتياطاتهم من قياس الضغط أو مستوى السكر.

لأن الإهمال في هذه الأمراض، قد تؤدي إلى عواقب كبيرة

ahmed antar

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