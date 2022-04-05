كيف تتغلب على الحر خلال الصيام .. أمور عليك اتباعها طوال رمضان

ارتفاع الحرارة في الصيام يتسبب في إجهاد شديد للصائم خلال شهر رمضان لذا يجب الخضوع لعدد من الأمور.

وضمن الإرشادات اللازم اتباعها، تجنب التعرض للشمس مباشرة، وتناول كمية كبيرة من السوائل في وجبة الإفطار والسحور.

وبحسب موقع “ألوان” المتخصص في الطب والمنوعات، يجب اللجوء إلى الخضروات، خاصة في السحور.

لأن الألياف تبقى بالمعدة وتصمد لأطول وقت مما يساعد على الشعور بالراحة وعدم العطش.

وبحسب التقرير من الوارد حدوث إرهاق للأعصاب وكل أجهزة الجسم، نتيجة للتعرض للشمس مباشرة.

ولذلك يجب تجنب الشمس قدر المستطاع، وتلك من النصائح المهمة للصائمين في الحر الشديد الواجب اتباعها.

ونصح التقرير، الصائمين من أصحاب الأمراض المزمنة، أن يأخذوا جميع احتياطاتهم من قياس الضغط أو مستوى السكر.

لأن الإهمال في هذه الأمراض، قد تؤدي إلى عواقب كبيرة