كم يدفع رونالدو لجورجينا شهريًا مقابل الاعتناء بأطفاله؟

يدفع كريستيانو رونالدو راتبًا شهريًا يبلغ قرابة 100 ألف يورو إلى صديقته جورجينا رودريغيز، للاعتناء بأطفاله الأربعة بحسب برنامج “Viva La Vida” .

وتتولى جورجينا رعاية أطفال رونالدو في أثناء غيابه وتشرف على إطعامهم وتلبية جاحياتهم اليومية طبقًا لما نشره البرنامج الإسباني التلفزيوني الشهير.

وذكرت يومية “ماركا” الإسبانية أن جورجينا تكسب مبلغًا شهريًا يفوق 8 الآف دولار من حملات الدعاية والإعلان التي تقوم بها للمؤسسات المختلفة.

لكن يبدو أن جورجينا -التي تعمل كعارضة أزياء- تكسب أكثر بكثير من تربية أطفال كريستيانو رونالدو على حد تعبير برنامج “Viva La Vida”.

وسجّل رونالدو 18 هدفًا بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الحالي 2021-2022 في كل البطولات، كما قدّم 3 تمريرات حاسمة.

