المحليات

القوات البحرية تحتفل بتخريج دورة الفرد الأساسي

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1443 هـ       5 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نيابةً عن معالي قائد القوات البحرية حضر قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم (١) في مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة ، وذلك في ميناء راس الغار العسكري بالأسطول الشرقي.
navigate_before
navigate_next
واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم القى قائد مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة العميد البحري الركن أمين بن هلال الرويلي كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك بدأ الاستعراض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت  النتائج العامة للخريجين حيث تشرف الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين بإستلام جوائزهم من قائد الأسطول الشرقي.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *