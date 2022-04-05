القوات البحرية تحتفل بتخريج دورة الفرد الأساسي

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نيابةً عن معالي قائد القوات البحرية حضر قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم (١) في مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة ، وذلك في ميناء راس الغار العسكري بالأسطول الشرقي.

واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم القى قائد مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة العميد البحري الركن أمين بن هلال الرويلي كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك بدأ الاستعراض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج العامة للخريجين حيث تشرف الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين بإستلام جوائزهم من قائد الأسطول الشرقي.