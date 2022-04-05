السوبيا .. عميد المائدة الرمضانية

جدة ـ خالد بن مرضاح

خرج مشروب السوبيا من كونه مشروبا رمضانيا من نطاق مدينتي مكة المكرمة وجدة، ليصبح تقليدا لا تكتمل مائدة رمضان بدونه في عموم مناطق المملكة ودول الخليج.

ويتكون مشروب (السوبيا) الذي يزين المائدة الرمضانية من منقوع الشعير، إلا أن معظم ما يباع منه الآن يعد من الخبز الجاف ومن منقوع الزبيب، ويحتوي في الحالتين على نسبة عالية من النشويات.

ارتبط مشروب “السوبيا” ارتباطاً وثيقاً بشهر رمضان المبارك، حتى بات المشروب المفضّل على المائدة الرمضانية، وأصبحت له شهرة واسعة في أغلب مناطق المملكة العربية السعودية، وخصوصاً في المناطق الغربية منها. وتشتهر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة بصناعة مشروب “السوبيا”، ولا يحلو الإفطار عند بعض الصائمين، إلا بوجود مشروب (السوبيا) على مائدة الإفطار، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى بين مشروبات شهر رمضان المبارك.

ومعظم بائعين السوبيا أكدوا أنهم عرفوه منذ أكثر من خمسين عاما فكانت محلات السوبيا في أشهر المحلات بالأسواق التي تزدحم بعشرات الزبائن. ويتم إعداد السوبيا المكية على مراحل عدة، يتم فيها أولاً طبخ الشعير بعد تنقيته من الشوائب ثم تبريده ونقعه في الماء لأكثر من يوم ومن ثم يتم تصفيته بالقماش الشفاف حتى يصبح جاهزًا للشرب. وتتمثل نكهة السوبيا في إضافة لون احمر أو ابيض عليها ويصنع شراب السوبيا من مكونات الشعير أو الخبز الناشف أو الشوفان أو الزبيب ويضاف لها بعد تصفيته مقادير من السكر وحب الهال والقرفة تخلط بمقادير متناسبة ويضاف لها الثلج للتبريد ويعرض بألوان متعددة الأبيض وهو لون الشعير والأحمر مضاف له نكهة الفراولة والبني مضاف له التمر هندي وينصح بتناولها خلال يومين أو ثلاثة لأنها تفقد قيمتها الغذائية بعد ذلك . وقد أتاح انتشار مشروب السوبيا في شهر رمضان الكريم، الفرصة أمام العديد من مشاهير قنوات التواصل الاجتماعي وخاصة الانستجرام وتويتر لتسويق البسطات الشعبية لبيع مشروب السوبيا المفضل في مكة المكرمة والمدينة وغيرهما من المدن والمناطق خاصة في شهر رمضان الكريم. وتزداد قيمة السوبيا الغذائية بوجود السكر به ويمتاز الشعير بأنه مشروب مبرد مقبول وتمنح عملية تخمير السوبيا نسبة جيدة من الحموضة بحامض اللاكتيك المرغوب .

ويقال أن السوبيا انتقلت شهرتها من مصر إلى السعودية ويجد باعتها في رمضان فرصة سانحة لهم لتسويقها وترويجها لأنها تتميز بمذاق طيب يرطب شفاه الصائمين بعد صيام يوم رمضاني. وتشير بعض الدراسات إلى فوائد عديدة للسوبيا المعدة من الشعير منها تخفيض كولسترول الدم، لأنها تحوي نسبة كبيرة من الألياف الذائبة التي تعمل على حجز أملاح الصفراء, في حين يفتقر هذا النوع لبروتين “جليتين” الذي يمكن أن يوجد في سوبيا الخبز الجاف. ولا تتوقف فوائد السوبيا في إطفاء عطش الصائم، إذ إنها مفيدة لتفتيت حصوات المرارة وللمسالك البولية والكلى والمعدة والأمعاء . وعن سر طعم السوبيا أوضح صانع السوبيا محمد عبد المجيد أن السوبيا تصنع من الشعير الممتاز الذي يتم شراءه وتجهيزه منذ شهر شعبان استعداد للإنتاج في شهر رمضان المبارك ويضاف إليها الماء والهيل والقرفة بنسب معينه ويتم بعد ذلك تبريده حيث لا تشرب السوبيا إلا وهي بارده . ويقول المقيم إسلام أشرف من جمهورية مصر أنه يحرص علي تناول السوبيا وقت الإفطار لأنها تروي عطشه، مبينًا أن مكونات مشروب السوبيا في بلاده تختلف عن مكونات السوبيا بالمدينة المنورة إلا أنه أحبها.