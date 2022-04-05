المحليات

إيقاف 80 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

صحيفة البلادaccess_time4 / رمضان / 1443 هـ       5 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (80) مخالفًا لنظام البيئة، (49) مواطنًا و (28) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمَين من الجنسية الهندية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (2032) متنًا من الإبل و(1491) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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