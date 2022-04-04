هل ينجح النصر في ضم أوزيل؟

جدة- البلاد
كشف موقع (futshaber) التركي أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، ستقدم عرضاً رسمياً للألماني مسعود أوزيل لاعب نادي فنار بخشه التركي، بقيمة مالية تصل إلى 5.2 مليون يورو سنويا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ولن يكتفي النصر بهذا الرقم بل سيتم تقديم مكافآت ومزايا مالية في العقد الذي سيوقعه أوزيل حال موافقته على اللعب لنادي النصر.
يذكر أن أوزيل لعب لمدة ستة أشهر دون أجر في فنربخشة التركي، الذي لعب له قادمًا من آرسنال الإنجليزي.
ولا يزال مسعود أوزيل غير موجود في قائمة فنربخشة بسبب سوء الانضباط، ودافع وكيله عن الألماني بقوله:” إنه كان يعمل في النادي التركي دون تلقي أي أموال”، وتم إبعاد مسعود أوزيل عن باقي لاعبي فنربخشة بسبب سوء الانضباط، وواصل وكيله: “أعترف بأنه يتحمل المسؤولية، لكن اللاعب الألماني لا يزال يريد أن يكون جزءًا من النادي، مسعود يحب النادي، وقع في يناير من العام الماضي لمدة ثلاثة مواسم ونصف ولم يتلق أي أموال عن الأشهر الستة الأولى”.