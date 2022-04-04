شاهد: برشلونة إلى وصافة الليغا بفوز أمام إشبيلية

صعد برشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه سهرة الأحد 3 أبريل أمام إشبيلية بهدف نظيف ضمن الجولة الـ30 من المسابقة.

سجل هدف برشلونة الوحيد في اللقاء، متوسط الميدان الإسباني الشاب بيدري عند الدقيقة 72 إثر تمريرة حاسمة من زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني على اللائحة خلف ريال مدريد المتصدر بواقع 69 نقطة، والذي لعب مباراة زائدة عن البارسا.

وأصبح كل من برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد يمتلكون نفس الرصيد (57 نقطة) مع أفضلية للبارسا كونه خاض 29 مباراة مقابل 30 لمنافسيه.

وبفوزه أمام إشبيلية، بات برشلونة يمتلك أطول سلسلة لا هزيمة في الدوريات الـ5 الأوروبية الكبرى بالموسم الحالي، بواقع 15 مباراة متتالية.