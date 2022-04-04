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«الصناعة» تطلق مبادرة «نجود بخيرنا»

صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1443 هـ       4 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المبادرة التطوعية لجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء برنامج “صُنع في السعودية”، تحت شعار “نجود بخيرنا” لتجهيز ما يقارب 5000 سلة رمضانية، من منتجات المصانع الوطنية المسجلة في برنامج “صنع في السعودية”.

وشارك في المبادرة التطوعية لتجهيز السلال الرمضانية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية؛ وقيادات الوزارة وجهات المنظومة لتشجيع وحث العاملين في جهات المنظومة للمشاركة في الحملة التطوعية واستغلال شهر الخير في تقديم التبرعات، وحث عائلات الموظفين للمشاركة في العمل التطوعي، الذي يُعد سمة المجتمعات الحيوية، لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية المملكة 2030 والعمل بأحد أهم أهدافه الإستراتيجية التي تُعنى بتشجيع العمل التطوعي، والوصول لمليون متطوع في عام 2030م، وذلك لدفع مسيرة الإنجازات الوطنية سعيًا لاقتصادٍ مزدهر ومجتمعٍ حيوي ووطنٍ طموح.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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