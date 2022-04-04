أمانة المدينة المنورة تطلق عدداً من المبادرات التطوعية

المدينة المنورة : البلاد

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المبادرات التطوعية خلال شهر رمضان المبارك ، للإسهام في تكثيف الرقابة البلدية والمجتمعية ، والحد من افتراش الباعة الجائلين وتنظيم أعمال النقل الترددي ، وإتاحة الفرص للمتطوعين والمتطوعات والفرق التطوعية لخدمة زوار المدينة المنورة وأهاليها ، والحصول على ساعات تطوعية طوال الشهر الكريم .

وبلغ إجمالي الفرص المطروحة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك ( 16 ) فرصة تطوعية ، يشارك فيها ما يزيد عن (4500) متطوع ومتطوعة لمتابعة.

وستطرح الأمانة إلى ما سبق ( 12 ) فرصة تطوعية كل خمسة أيام لتغطية مناطق شمال وجنوب وغرب المسجد النبوي تبدأ يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثالثة فجراً .