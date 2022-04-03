9 قتلى باشتباكات بين الشرطة والعصابات المسلحة في المكسيك

البلاد : د ب أ

لقي تسعة أشخاص حتفهم في اشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء عصابات مشتبه في ارتكابها جرائم غربي المكسيك.

وقالت السلطات الأمنية المحلية، أمس، في بلدة جيكيبان بولاية ميتشواكان، إن ضباط الشرطة قتلوا أربعة مسلحين مشتبه بهم في سيارة.

وتوفي ضابط في وقت لاحق متأثراً بجراحه في المستشفى.

وفي قرية ساهوايو، قُتل أربعة من أفراد عصابة مشتبه بها عندما فقدوا السيطرة على سيارتهم أثناء مطاردة مع الحرس الوطني.

أما في منتشواكان فقد نشب اشتباك بين مجموعات إجرامية مختلفة من أجل السيطرة على تهريب المخدرات وابتزاز المال لحماية منتجي سلع التصدير المهمة مثل الأفوكادو والليمون.

وتعاني المكسيك موجة عنف منذ سنوات، ففي العام الماضي سجلت البلاد بسكانها البالغ عددهم 126 مليون نسمة، ما معدله 94 جريمة قتل في اليوم.