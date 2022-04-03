ميلان يريد 3 لاعبين من ريال مدريد!

قالت شبكة “Calcio Mercato” الإيطالية الأحد إن إدارة نادي ميلان تخطط لمواصلة التعاون الناجح مع نظيره ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات.

واستعار ميلان صانع الألعاب الشاب براهيم دياز من ريال مدريد صيف 2020 لمدة موسمين، فيما اشترى المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز بصفة نهائية عام 2019، ويقدم الثنائي دياز وهيرنانديز مستويات طيبة رفقة ميلان ما جعل إدارة النادي اللومباردي تفكر في مواصلة استقطاب اللاعبين من ريال مدريد مجددًا.

وقالت “Calcio Mercato” إن مدير ميلان الرياضي، باولو مالديني، يخطط لجلب المهاجمان، البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، من ريال مدريد، إذ سقط هازارد (31 عامًا) من حسابات المدرب أنشيلوتي لإصاباته المتكررة، فيما أخرج النادي يوفيتش إلى إعارات لإنتراخت فرانكفورت الموسمين الماضيين.

إضافة إلى هازارد ويوفيتش، يريد ميلان أيضًا تحويل عقد استعارة براهيم دياز إلى شراء نهائي، إذ تنتهي إعارته بانقضاء الموسم الحالي 2021-2022.