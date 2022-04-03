منظومة داعمة لريادة الأعمال والابتكار في العلا

المدينة المنورة- البلاد

تحظى العلا بعدد من رواد الأعمال الصاعدين في مجموعة متنوعة من المجالات، فضلاً عن وجود 60 شركة صغيرة ومتناهية الصغر، بدعم من قبل برنامج ريادة الأعمال “ڤايبز العلا” الذي يعد القلب النابض لمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة العلا. وتنظم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا فعالية بقاعة مرايا للمؤتمرات بالعلا تستهدف من خلالها تعريف قطاع ريادة الأعمال من حول العالم على رؤيتها الرامية إلى إنشاء منظومة داعمة لريادة الأعمال والابتكار في المحافظة، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، حلقات نقاشية حول سبل دفع نمو الاقتصاد القائم على ريادة الأعمال على المستوى المحلي، وكيف يمكن للشركات الناشئة إثبات جدوى خدماتها واستمراريتها في المستقبل.

وسيحظى الحضور بفرصة مشاهدة العروض التقديمية المفصلة التي يقدمها رواد الأعمال حول مشاريعهم الواعدة، بالإضافة إلى مناقشة التجارب العالمية الرائدة، وأفكار المشاريع والمبادرات على مستوى المحافظة والتحديات المرافقة لها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني أن الفعالية تعد فرصة مثالية لإثبات دور ريادة الأعمال في الارتقاء بالفرص الاقتصادية في العلا وإرساء قواعد التنمية المستدامة، وسوف تسهم البيئة المحفزة والداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في لعب دور رئيس في خدمة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030″.