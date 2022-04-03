جودي بيلينغهام على أجندة ريال مدريد

أصبح لاعب الوسط الإنجليزي جودي بيلينغهام (18 عامًا) على أجندة نادي ريال مدريد الصيفية بحسب تقرير من يومية “آس” نشرته اليوم الأحد 3 أبريل.

ويقدم بيلينغهام الناشط مع بوروسيا دورتموند الالماني، مستويات قوية في الموسم الحالي 2021-2022 بتقديمه 13 تمريرة حاسمة وتسجيل 6 أهداف، وتهدف إدارة ريال مدريد إلى جعل جودي بيلينغهام الوريث الشرعي في خط وسط النادي، للكرواتي لوكا مودريتش (36 عامًا) الذي يقترب من تعليق حذائه.

يبلغ سعر جودي بيلينغهام 75 مليون يورو في الوقت الحالي، ويطلب بوروسيا دورتموند مبلغ يفوق 100 مليون من ريال مدريد نظير التخلي عن خدماته، فيما يرتبط اللاعب الشاب بعقد مع دورتموند يمتد إلى صيف 2025، وكان قد وفد إلى النادي عام 2020 من برمنغهام الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو.