المحليات

ترقية (3419) فردًا في حرس الحدود

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1443 هـ       3 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قرارًا بترقية (3419) فردًا من منسوبي حرس الحدود، ابتداءً من تاريخ 15/ 8/ 1443هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وأعرب اللواء الشهري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية كافة، ولحرس الحدود خاصة، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لجميع الأعمال والمهام التي يقوم بها رجال حرس الحدود.

وهنأ اللواء الشهري الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا الله أن يحفظ للوطن قيادته، وأمنه واستقراره.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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