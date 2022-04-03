انفراجة في مفاوضات تجديد عقد صلاح

ذكرت تقارير إعلامية إنجليزية صادرة الأحد 3 أبريل أن عملية مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح (29 عامًا) مع ليفربول شهدت انفراجة كبيرة.

ينقضي عقد صلاح مع النادي السكاوزي صيف 2023، وتعقدت عملية تجديد عقد صلاح في الأشهر الأخيرة بسبب الاختلاف حول الأمور المادية.

يريد صلاح أن يصبج الأعلى أجرًا في تاريخ البريميرليغ، بأجر أسبوعي يفوق 500 ألف جنيه إسترليني، ويرفض ليفربول ذلك بسبب سياساته المالية.

وشهدت الفترة الأخيرة شد وجذب بين وكيل أعمال صلاح وإدارة ليفربول، ما جعل بعض المصادر تجزم برحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي 2021-22، لكن طبقًا لصحيفة “ليفربول إيكو” اليوم الأحد، فإن صلاح وافق على تمديد عقده براتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، وبعقد يمتد لـ4 مواسم.

تجديد عقد صلاح سيجله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ ليفربول، وقد سجّل اللاعب المصري 20 هدفًا هذا الموسم مع الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال في صدارة الهدافين قبل 8 جولات على نهاية المسابقة، ويهدف لحصد جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته.