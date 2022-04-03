الإقتصاد الدولية

الصين تعتزم توسيع تجارب استخدام اليوان الرقمي

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1443 هـ       3 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بكين : وكالات

ذكر البنك المركزي الصيني أنه سوف يوسع تجربة استخدام اليوان الرقمي إلى مناطق أخرى من الإحدى عشرة مدينة ومنطقة حاليا ، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم السبت ،عقب اجتماع برئاسة المحافظ يي جانج، إن استجابة الأسواق تجاه استخدام اليوان الرقمي في المدن التجريبية ومواقع الألعاب الأولمبية الشتوية كان جيدا، وأن عدد المستخدمين ومستويات المعاملات يزيد “باطراد”.

وبشأن الخطوة المقبلة للترويج لاستخدام اليوان الرقمي، قال البنك المركزي إنه سوف يعمل على حماية الخصوصية والوقاية من الجريمة، وإجراء “بحث عميق” بشأن التأثيرات على النظام المالي للبلاد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *