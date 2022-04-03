الصين تعتزم توسيع تجارب استخدام اليوان الرقمي

بكين : وكالات

ذكر البنك المركزي الصيني أنه سوف يوسع تجربة استخدام اليوان الرقمي إلى مناطق أخرى من الإحدى عشرة مدينة ومنطقة حاليا ، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم السبت ،عقب اجتماع برئاسة المحافظ يي جانج، إن استجابة الأسواق تجاه استخدام اليوان الرقمي في المدن التجريبية ومواقع الألعاب الأولمبية الشتوية كان جيدا، وأن عدد المستخدمين ومستويات المعاملات يزيد “باطراد”.

وبشأن الخطوة المقبلة للترويج لاستخدام اليوان الرقمي، قال البنك المركزي إنه سوف يعمل على حماية الخصوصية والوقاية من الجريمة، وإجراء “بحث عميق” بشأن التأثيرات على النظام المالي للبلاد.