أمير القصيم يزور العلماء في منازلهم ويهنئهم بحلول شهر رمضان

بريدة : البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مساء أمس, عددا من أصحاب الفضيلة المشايخ القضاة في منازلهم بمنطقة القصيم، هنأهم خلالها بحلول شهر رمضان المبارك.

وشملت زيارة سموه، فضيلة الشيخ علي الربيش، ومعالي رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ عبدالله المحيسن، والشيخ إبراهيم الحسني وإمام جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة بريدة الشيخ عبدالله القرعاوي.

وقال سمو أمير منطقة القصيم: “نحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعله شهر خير وبركة على المملكة وقادتها والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يرزقنا شكر نعمه، وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك والأمة الإسلامية على خير حال في اجتماع كلمتها وتوحد صفها وصلاح أحوالها، وأن يحفظ لنا ديننا وبلادنا وولاة أمرنا وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال”.

وقد بادل أصحاب الفضيلة المشايخ سمو أمير القصيم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مثمنين لسموه هذه الزيارة التي اعتادوا عليها منه، مؤكدين أنها تأتي تأكيداً لأهمية العلاقة بين القيادة والعلماء.