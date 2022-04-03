أمير الباحة يقف على منجزات مبادرة “نعمل معاً”

الباحة : البلاد

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة،بزيارة تفقدية للموقع الذي وضع فيه حجر الأساس لمبادرة أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل “نعمل معاً” الشهر الماضي، وذلك بتقاطع طريق الملك فهد “عقبة الباحة” مع الطريق الدائري، حيث أوضح سموه حينها أنه سيكون واقفًا على الموقع في الموعد المحدد في اليوم الأول من رمضان.

واطلع سموه على منجزات المبادرة التي تحقَّقت في الموقع من سفلتة وأرصفة وتشجير وإنارة،مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط،الذي أوضح تفاصيل العمل على إزالة التشوُّهات البصرية في الموقع،والتعاون مع فرع وزارة النقل على تحسين المشهد الحضري في عدد من المواقع والميادين والمحاور على طرق منطقة الباحة، بمشاركة الشركاء بعدد من الجهات الحكومية والجمعيات والفرق التطوعية .

وأوضح أمين الباحة أن توجيهات سمو أمير المنطقة قد أثمرت عن إنجاز وتنفيذ إزالة التشوُّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في هذا الموقع, بالإضافة إلى موقع جسر مستشفى الملك فهد على طريق الملك عبدالعزيز،وموقع دوَّار مدخل مطار الملك سعود على طريق الملك فهد، مضيفاً بأن العمل المطلوب قد أُنجِزَ في وقت قياسي وجيز،وبالجهود الذاتية،وبالشراكة بين الأمانة وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية, مما عزَّز تحويل المواقع الثلاثة من بؤر للتشوُّهات البصرية إلى مواقع نموذجية في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأعرب الدكتور السواط عن شكره وتقدير لسمو أمير منطقة الباحة على تفضله بوضع حجر الأساس للمبادرة، وعلى الدعم والتوجيه والمتابعة المستمرة من سموه الكريم للقطاع البلدي بالمنطقة،ولجميع شركاء النجاح في هذه المبادرة بالتعاون مع زملائنا في فرع وزارة النقل بالمنطقة.