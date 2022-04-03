أمانة جدة تضبط وتتلف 80 كيلو من اللحوم الفاسدة

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة 80 كيلو من اللحوم الفاسدة داخل موقعين مخالفين بنطاق بلدية المليساء، وذلك خلال جولات الرقابة الغذائية التي تستهدف مكافحة البيع العشوائي ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق موقعين “أحواش” مخالفة بحي “القرينية”، مبيناً أنه جرى مصادرة واتلاف 80 كيلو من اللحوم والتي كانت في حالة حفظ سيئة ودون وجود أي بيانات توضح المصدر أو التاريخ.

وتشكر أمانة جدة المواطنين على تعاونهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات خلال تطبيق بلدي أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.