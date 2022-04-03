المحليات

أمانة جدة تضبط وتتلف 80 كيلو من اللحوم الفاسدة

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1443 هـ       3 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة 80 كيلو من اللحوم الفاسدة داخل موقعين مخالفين بنطاق بلدية المليساء، وذلك خلال جولات الرقابة الغذائية التي تستهدف مكافحة البيع العشوائي ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق موقعين “أحواش” مخالفة بحي “القرينية”، مبيناً أنه جرى مصادرة واتلاف 80 كيلو من اللحوم والتي كانت في حالة حفظ سيئة ودون وجود أي بيانات توضح المصدر أو التاريخ.

وتشكر أمانة جدة المواطنين على تعاونهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات خلال تطبيق بلدي أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *