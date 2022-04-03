الدولية

آمال بشأن اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

صحيفة البلادaccess_time2 / رمضان / 1443 هـ       3 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

كشفت حكومة كييف عن اعتقادها بأن أولى الإشارات الإيجابية بدأت تظهر، بعد أسابيع من المفاوضات بين مندوبي روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا، في تصريحات للتلفزيون الرسمي مساء أمس، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يلتقيان قريباً.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم بالفعل بصدد مسودات الوثائق المتعلقة بالمفاوضات حتى إن “المحادثات المباشرة بين رئيسي الدولتين” باتت محتملة. لكنه لم يُدْلِ بأي تفاصيل عن الوضع الحالي للمفاوضات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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