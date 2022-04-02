صحة و عافية هذه الفيتامينات تفيدك في التغلب على مشكلة التعرق المفرط !

قد يزعج التعرق المفرط الكثيرين ، وقد يعود ذلك إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ، وقد أكد تقرير تم نشره على موقع هيلث لاين أنه هناك بعض النصائح التي من الممكن أن تساعد في تقليل التعرق مثل ارتداء ملابس مريحة واستخدام مضادات التعرق والتغييرات الغذائية مثل استهلاك الفواكه والخضروات الغنية بالماء. كما أشار الموقع الطبي أن هناك أيضا مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تقليل التعرق المفرط ومن فيتامين ب لأنه ضروري حيث انه يؤدي الوظيفة الحاسمة للحفاظ على الجهاز العصبي وتنظيمه ، وله تأثير على مستويات طاقة الجسم ، والتمثيل الغذائي للخلايا ووظيفة الدماغ أيضا. وأوضح التقرير انه عندما يبالغ الجهاز العصبي في رد فعله تجاه الإجهاد ، يبدأ التعرق ويحدث هذا بسبب نقص فيتامين ب في النظام الغذائي ، الذي سيسبب حساسية مفرطة للقلق والمواقف المتوترة والمرهقة ، مما يؤدي إلى التعرق المفرط. ومن أولى أعراض نقص فيتامين د التعرق المفرط ، وخاصة تعرق الرأس ، إيؤدي نقص هذا الفيتامين إلى الإرهاق وآلام العظام وتشنجات العضلات والاكتئاب. ويمكنك تنظيم مستويات فيتامين د عن طريق تناول الأسماك الدهنية ومنتجان الألبان مثل الحليب والجبن ، ويمكن تناول المكملات الغذائية .