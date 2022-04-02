“موسم الرياض” يسدل الستار على فعالياته

الرياض : البلاد

أسدل “موسم الرياض 2021” الستار على فعالياته في 31 مارس، بعد تجربة ترفيهية ممتعة عاشها الزوار في 13 منطقة، تميز كل منها بجملة من عناصر الإبهار وأدوات الترفيه التي تجاوزت مخيلة الزوار، الذين بلغ عددهم أكثر من 15 مليون زائر.

ويُعد الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة، ونجح منذ بدء فعالياته في أكتوبر الماضي، في استمالة الشغوفين بالترفيه وخياراته المستقبلية، من خلال تنوع فعالياته، وتعدد تجاربه التي تلبي رغبات جميع الزوار.

وقدّم الموسم للعاصمة الرياض منطقة مستمرة الفعاليات، هي “بوليفارد رياض سيتي” التي تمثل أحد أبرز المعالم الجديدة للعاصمة، وإحدى أكثر مناطق موسم الرياض 2021 جذبًا للزوار.

وضمن 13 منطقة ترفيهية تقع جميعها تحت مظلة موسم الرياض، احتضنت “واجهة الرياض” ضمن فعاليات الموسم 8 معارض دولية، تنوعت بين مجالات: الأزياء والموضة، والتقنية والاتصالات، والألعاب الإلكترونية، والعطور، والفنون التشكيلية، والحرفية.

وأسهم موسم الرياض في دعم القطاع المسرحي بعرض حزمة من المسرحيات العربية الفنية، توزعت عروضها على مسارح بوليفارد رياض سيتي، كما احتضنت تلك المسارح عروضًا عالمية، مثل عرض “سيرك دوسوليه ميسي10″، وعروض “WWE كراون جول”،وعرضLES” FARFADAIS & CO”، إضافة إلى عرض “كان يا ما كان”.

وقدم لزواره تجارب استثنائية عبر مناطقه المتنوعة، حيث مثلت كل منطقة نمطًا مميزًا يمنح زواره تجربة غير مسبوقة، فتميزت منطقتا “المربع” و”العاذرية” في إبراز الجوانب التاريخية والتطويرية الحديثة في المملكة، من خلال المقاهي والمطاعم المنسجمة معتصميم المجالس وساحات البيوت النجدية التقليدية.

واستطاعت “العاذرية” أن تمثل امتدادًا لمنطقة “المربع” في تقديم المفهوم العالمي للمطاعم المؤقتة بأفضل نماذج الضيافة والخدمات، كماتميزت منطقة “أوايسس” بإبراز التجارب الفاخرة بطابع عالمي يتخذ من التراث السعودي واجهة أساسية.

فيما تميزت منطقة “رياض سفاري” بروح المغامرة واستكشاف أساليب عيش الحيوانات النادرة في بيئة آمنة، أما منطقة “قرية زمان” فقدمت فعاليات ترفيهية عديدة للمهتمين بالتراث السعودي، كما استطاعت منطقة “ذا جروفز” أن تقدم تجربة استجمام فريدة من نوعها للزوار، في أجواء مريحة، وخدمات متكاملة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، بينما تميزت منطقة “خلوها” بمفهومهاالعام الذي يركز على التراث والفعاليات الشعرية، واستقطبت الشعراء ومحبي الشعر النبطي.

واختصت منطقة “كومبات فيلد” بعروض الحركة والقتال، واستهدفت عشاق ألعاب القتال من خلال خلق أجواء استثنائية عبر فعالياتها المتعددة، فيما تميزت منطقة “الرياض ونتروندرلاند” بطابعها العام الذي يركز على جذب جميع فئات المجتمع، ومنحهم تجارب ترفيهية متكاملة.

وركزت منطقة “نبض الرياض” على إبراز الجانبين التاريخي والثقافي للمملكة من خلال عروض مرئية تُسرد القصص الثقافية والتاريخيةعن مناطق المملكة على جدران قصر المصمك، وتميزت بعناصر مصممة بعناية.

وتميزت منطقة “شجرة السلام” بنقل أجواء الريف الأوروبي وعناصره الطبيعية لزوار موسم الرياض من خلال المرافق الخضراء والبحيرات المائية، كما تتسم بالتنوع الترفيهي والطبيعة الهادئة، والمطاعم والمقاهي الفاخرة والأنشطة العديدة.