المحليات

ضبط 18 مخالفاً لنظام البيئة

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1443 هـ       2 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مخالفاً لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (27) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها (3) مواطنين، يعمل عليها (4) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية الأفغانية، و مقيمين من الجنسية البنقالية، ومقيمين من الجنسية السودانية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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