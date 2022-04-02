صيام رمضان لمرضى السكري.. نصائح مهمة

يحتاج مرضى السكري على وجه الخصوص إلى اتخاذ بعض الإجراءات والاحتياطات الإضافية خلال صيام شهر رمضان.

ولكن بشرط أن يكونوا قد حصلوا أولا على موافقة طبيبهم على الصيام وفقا لحالتهم الصحية، فلا يوجد سبب يمنعهم من الصيام على نحو صحي وآمن في حال التزامهم بمجموعة من الإجراءات

ويمكن تقسيم وجبات الإفطار إلى أجزاء صغيرة من قبل مرضى السكر ويجب تجنب الأطعمة السكرية والأطعمة المقلية.

“مرة واحدة قد تكون قادرة على الصيام بأمان خلال شهر رمضان إذا فهموا المخاطر ، وإدارة مرض السكري واتباع توصيات الطبيب بعناية.

من المهم التحدث مع فريقك الطبي حول الأدوية والنظام الغذائي والنشاط البدني الذي يحتاج إلى تكييفه وفقًا للروتين

لذلك يجب تناول الطعام الصحيح أثناء الإفطار. بمجرد أن تفطر في المساء ، تناول وجبات صغيرة وصحية ومغذية.

قم بتضمين الفواكه والخضراوات والبقول واللبن الرائب في نظامك الغذائي.

اختر بوعي عدم كسر الصيام مع الأطعمة المقلية أو المليئة بالسكر.

بعد الإفطار ، اشرب سوائل صحية. بصرف النظر عن الماء ، يمكن للمرء أن يختار خيارات مثل واللبن الرائب والزبادي والحليب العادي. تجنب شرب الشربات ، عصائر الفاكهة أو المشروبات المعبأة “

تناول الوجبات الخفيفة المخبوزة أو الفواكه والزبادي والحليب في وقت الصحاري وبعد الإفطار. تفضل الكربوهيدرات مثل الأرز البني ، والحبوب المتعددة الأتا ، والدخن والخضراوات على الأرز الأبيض والبطاطا ومايدا.

بدلاً من تناول وجبات خفيفة ووجبات دفعة واحدة بعد الإفطار ، من الأفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات خفيفة صحية ثم اتباع نظام غذائي غني بالبروتين ومنخفض الكربوهيدرات.

اختر قطعة من الفاكهة أو حفنة من المكسرات أو الخضار كوجبات خفيفة. الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. لا تحافظ الألياف على صحة أمعائنا فحسب ، بل تنظم أيضًا مستويات السكر في الدم.

تجنب التمارين الشاقة خلال موسم الصيام لأن ذلك قد يسبب نقص السكر في الدم. ستساعد وجبة ما بعد المشي الصغيرة في تحسين طفرات ما بعد الوجبة.

تجنب الأطعمة السكرية والأطعمة المقلية. اختر بدائل طهي صحية مثل الخبز والشوي لإعداد الطعام.

يمكنك اختيار الدجاج المشوي أو المخبوز. التزم بأجزاء أصغر من الحلويات.

استخدم بدائل خالية من السكر مثل التين والتمر والفواكه والقرفة.

يمتص البروتين ببطء أكثر من الكربوهيدرات ويعطي الشعور بالامتلاء.

قم بتضمين الحليب واللبن الرائب والبقول الكاملة والأسماك واللحوم الخالية من الدهون. المكسرات والأسماك الزيتية وزيت الزيتون مصادر ممتازة للدهون الصحية وتساعد على زيادة HDL (الكوليسترول الجيد).